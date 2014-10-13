Міноборони Литви розробило план захисту від "зелених чоловічків"

Це повинно допомогти в разі, якщо, приміром, у Литві повторився б український сценарій, коли на території України діяли так звані "зелені чоловічки", повідомив міністр оборони Юозас Олекас і командарм генерал-майор Йонас-Вітаутас Жукас, повідомляє delfi.lt.

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За словами Йонас-Вітаутаса Жукаса, відповідно до законопроекту будуть сформовані та підготовлені сили швидкогореагування для відповіді на неконвенційні загрози на території країни. Передбачається, що до складу цих сил увійдуть елементи ВВС, спецоперацій та логістика. Всього - 2500 військових.

"Ми хочемо створити сили, які стануть першою перешкодою - сили первинного реагування на дії на території Литви. Щоб ці сили, маючи час реакції від 2-х до 24-х годин, могли б відреагувати і дати можливість іншим військовим силам і частинам мобілізуватися або укомплектувати сили, призвавши на службу запасників", - сказав військовослужбовець.

Він зазначив, що Литва не може концентруватися тільки на допомогу союзників і плановані сили швидкого реагування НАТО. "Ми повинні докладати всі зусилля, щоб литовська армія була сама готова негайно реагувати на гібридну війну", - зазначив Йонас-Вітаутас Жукас.

У свою чергу міністр оборони Юозас Олекас пояснив, що пропоновані поправки будуть діяти практично. Згідно з проектом, якщо з'явиться загроза, президент підпише декрет, згідно з яким певна територія буде оголошена військової. В результаті армія отримує право використовувати сили на встановленій території, щоб погасити вогнище конфлікту. У парламенту буде можливість відкликати декрет президента.

Міністр не уточнив, скільки грошей потрібно на створення сил швидкого реагування, однак зазначив, що вони будуть створені в результаті реорганізації наявних військових частин.

За словами Юозаса Олекаса, в процесі підготовки проекту враховувався досвід інших країн, включаючи Україну.