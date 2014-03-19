Польща хоче створити з Литвою і Україною загальну військову бригаду

Про це повідомляє ru.delfi.lt з посиланням на The Telegraph.

Нинішня криза України послужила новим імпульсом для формування подібної бригади.

«Минулого тижня заступник міністра оборони України відвідав офіс НАТО в Брюсселі і озвучив ідею про створення польсько-литовсько-української бригади», - сказав член Європарламенту від Польщі Павел Коваль.

На його думку, зараз прийшов час не тільки оновити ідею, але і здійснити її.

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Тим часом, міністерство оборони Литви зазначає, що встановлення єдиної бригади Литви, Польщі та України є пріоритетом. «Переговори на експертному рівні щодо створення бригади проходили постійно», - зазначає міністерство.

У понеділок це питання міністр оборони Литви Юозас Олекас по телефону обговорив з міністром оборони України Ігорем Тенюхом.

Великобританія вирішила надіслати до Литви ще один винищувач Typhoon, який поповнить місію повітряної поліції в країнах Балтії.

Міністр оборони Великобританії Філіп Хаммонд сказав у парламенті, що в квітні Лондон пошле в Литву ще один винищувач Typhoon, який приєднається до місії повітряної поліції в Балтії.

Британський винищувач доповнить польські сили, які з квітня будуть патрулювати простір над країнами Балтії. Рішення Лондона розширити військовий контингент НАТО в країнах Балтії показує тісний зв'язок Альянсу з Латвією і балтійським регіоном, зазначив міністр оборони Латвії Раймондс Вейоніс.

Раніше повідомлялося, що на початку березня на прохання країн Балтії США надіслали додатково 6 винищувачів F-16 для патрулювання повітряного простору над Латвією, Естонією і Литвою.