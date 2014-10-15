КНДР через сім років відновила військові переговори з Південною Кореєю

Вперше за сім років військові переговори проходять в селищі Пханмунджом, розташованому на кордоні між країнами, передає агентство "Ренхап" з посиланням на джерела.

За інформацією ЗМІ, мета переговорів - зниження рівня напруженості на Корейському півострові. Ініціатором зустрічі був Пхеньян, передає Росбалт.

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Відносини між країнами загострилися минулого тижня після того, як патрульні катери вступили в перестрілку в Жовтому морі через порушення північнокорейським кораблем демаркаційної лінії.

Корейський півострів поділено по 38-й паралелі на дві половини - північну (Корейська Народно-Демократична Республіка) і південну (Республіка Корея). Її вісь - "військова демаркаційна лінія" була офіційно зафіксована Угодою про перемир'я між двома Кореями 27 липня 1953 року в селищі Пханмунджом.