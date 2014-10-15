В аеропорту Хітроу розширюється перевірка пасажирів щодо зараження вірусом Ебола - ЗМІ

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на телеканал Sky News, який цитує міністерство охорони здоров`я Сполученого Королівства.

Таким чином, перевірки тепер проходять в першому, другому та п`ятому терміналах. До слова, в перший і п`ятий термінали прибувають рейси в тому числі з Москви і Санкт-Петербурга.

Напередодні подібний контроль був введений в першому терміналі аеропорту. Відповідні бригади медиків були розгорнуті в зоні прикордонного контролю, де перевіряється наявність віз. Саме в цей термінал в основному прибувають пасажири з трьох країн, які піддаються контролю - Гвінеї, Ліберії та Сьєрра-Леоне.

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Передбачається, що в найближчі дні аналогічні бригади медиків почнуть свою роботу в усіх терміналах Хітроу, а також у другому за розміром аеропорту Лондона - Гатвік і столичному залізничному вокзалі Сент-Панкрас, куди прибувають швидкісні потяги з континентальної Європи.

Разом з тим, виступаючи в британському парламенті, прем`єр-міністр Девід Кемерон заявив, що ”Великобританія зробить все, щоб зберегти країну в безпеці”. ”Варто підкреслити, що прямих польотів між Великобританією і Ліберією, Сьєрра-Леоне чи Гвінеєю немає. Таким чином, мова йде про людей, які приїжджають сюди пересадковими рейсами, і саме тому так важливо розпочати процес повірки в Хітроу”, - зазначив він.

За словами Кемерона, ввечері відбудеться чергова нарада урядового комітету з надзвичайних ситуацій ”Кобра” під головуванням міністра закордонних справ Філіпа Хаммонда.