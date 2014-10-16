Кобзон написав гімн для бойовиків

Також російський депутат збирається взяти участь у закладенні пам'ятника "жертвам українського геноциду", повідомляє російське агентство ТАСС.

"27-го я вилітаю в Донецьк, де відбуватисеться закладення пам'ятника жертвам українського геноциду, а 28-го я буду виступати в Луганську", - повідомив Кобзон.

Він також розповів, що написав "гімн Донбасу", який буде виконаний під час майбутньої поїздки.

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Нагадаємо, з території, контрольованої "ДНР", 14 жовтня було обстріляне селище Сартана на північний захід від Маріуполя. Загинули сім мирних жителів. Факт обстрілу зафіксувала Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ.