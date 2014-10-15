За фактом загибелі мирних жителів Сартани відкриті кримінальні справи

16:58, 15 жовтня 2014
Суспільство
0 0

За фактами загибелі і поранень жителів селища Сартана відкриті кримінальні провадження.

Возбуждены дела по факту гибели людей в Сартане / фото УНИАН

Про це повідомляє прес-служба Головного управління МВС в Донецькій області.

Читайте такожОБСЄ: селище під Маріуполем обстрілювали з "Граду"

Провадження відкрито за кількома пунктами ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу ("умисне вбивство двох і більше осіб, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб" і "замах на умисне вбивство двох і більше осіб").

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter