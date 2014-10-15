За фактом загибелі мирних жителів Сартани відкриті кримінальні справи

Про це повідомляє прес-служба Головного управління МВС в Донецькій області.

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Провадження відкрито за кількома пунктами ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу ("умисне вбивство двох і більше осіб, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб" і "замах на умисне вбивство двох і більше осіб").