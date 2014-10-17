Кім Чен Ин після довгої відсутності знову з'явився на публіці з тростиною

Як повідомлялося, 14 жовтня він відвідав нещодавно побудований житловий район і наукова установа. В цей раз висвітлювався візит північнокорейського лідера в нові житлові комплекси, призначені для викладачів Політехнічного університету імені Кім Чхэка в Пхеньяні.

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На офіційних фотографіях Кім Чен Ин зображений з тростиною, проте інформації про його здоров'я не оприлюднено, повідомляє Росбалт.

"Він докладно ознайомився з конструкційними особливостями будинків, оглянувши квартири, а також магазини і ресторани на першому поверсі. Кім Чен Ин з задоволенням підкреслив, що квартири мають якісну меблі та обладнання, надані партією. Якщо до цього будуть додані кольорові телевізори, квартири дуже сподобаються не тільки викладачам, а також їх дружинам і дітям", - передає Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК).

Раніше на тлі тривалої відсутності лідера КНДР народилися численні домисли про його долю, починаючи від проблем зі здоров'ям до можливої зміни влади в країні. Пізніше з'явилися повідомлення, що йому була зроблена операція на щиколотці і зараз політик проходить курс реабілітації.