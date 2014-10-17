Кім Чен Ин після довгої відсутності знову з'явився на публіці з тростиною
Глава КНДР Кім Чен Ин вдруге з'явився на публіці після декількох тижнів відсутності, яке породило безліч чуток про його хворобу.
Як повідомлялося, 14 жовтня він відвідав нещодавно побудований житловий район і наукова установа. В цей раз висвітлювався візит північнокорейського лідера в нові житлові комплекси, призначені для викладачів Політехнічного університету імені Кім Чхэка в Пхеньяні.
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На офіційних фотографіях Кім Чен Ин зображений з тростиною, проте інформації про його здоров'я не оприлюднено, повідомляє Росбалт.
"Він докладно ознайомився з конструкційними особливостями будинків, оглянувши квартири, а також магазини і ресторани на першому поверсі. Кім Чен Ин з задоволенням підкреслив, що квартири мають якісну меблі та обладнання, надані партією. Якщо до цього будуть додані кольорові телевізори, квартири дуже сподобаються не тільки викладачам, а також їх дружинам і дітям", - передає Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК).
Раніше на тлі тривалої відсутності лідера КНДР народилися численні домисли про його долю, починаючи від проблем зі здоров'ям до можливої зміни влади в країні. Пізніше з'явилися повідомлення, що йому була зроблена операція на щиколотці і зараз політик проходить курс реабілітації.