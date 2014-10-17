У російському Іжевську випав перший сніг, паралізувавши дороги

На дорогах з'явилася ожеледиця, стрімко зростає кількість аварій, повідомляє ТАСС з посиланням на начальник першого відділу управління ДІБДР МВС в Удмуртії Веніамін Вичужанін.

"Зараз ми фіксуємо заторовые явища по всьому місту, швидкість руху транспорту знизилася в кілька разів. Підрахувати кількість ДТП просто неможливо - чергові не випускають журнал обліку з рук, дзвінки про аварії надходять щохвилини", - сказав він. При цьому Вичужанін зазначив, що аварій з потерпілими поки не зафіксовано.

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