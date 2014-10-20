Лондон не дасть зброї Україні через небажання бути втягнутим у конфлікт

Про це голова дипломатичної служби Великої Британії Саймон Фрейзер повідомив в інтерв'ю "Європейській правді".

"На даний момент ми не надаємо такої допомоги. Причина в тому, що ми не хочемо бути втягнутими в конфлікт", - сказав він.

"А це означає, що ми маємо лише можливість надання захисного військового спорядження та технічної підтримки", - додав Фрейзер.

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Він також підкреслив, що ситуація в Україні не може бути врегульована військовими методами.

"Конфлікт на сході України має вирішуватися саме політичним та дипломатичним шляхом", - підкреслив дипломат.

Видання нагадує, що уряд Великої Британії ухвалив рішення надати Україні безповоротну допомогу у вигляді військових засобів захисту.