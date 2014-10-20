Євросоюз оцінить ситуацію на Донбасі та перегляне санкції проти Росії - Ештон

Верховний представник ЄС з питань спільної зовнішньої політики та політики безпеки Кетрін Ештон заявляє, що питання продовження санкцій проти Росії, термін яких спливає у жовтні, обговорюватиметься всіма державами-членами і залежатиме від ситуації на сході України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні на прес-конференції в Люксембурзі.

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„Ми сказали, що ми переглянемо позицію, і ми це зробимо. Сьогодні ми сказали, що дамо оцінку ситуації на місці, яку я описала як крихку. Є деякі зрушення, які обнадіюють. Ми хочемо їх підтримувати та збільшувати, але залишається дуже багато того, що викликає глибоке занепокоєння у східній частині України”, - заявила Ештон.

Вона наголосила, що з цього приводу буде дискусія всіх держав-членів, „які працюватимуть разом”.