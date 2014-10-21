Число росіян, які вважають Захід своїм ворогом, за півроку зросло до рекордних значень

Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на опитування "Левада-Центру".

З початку року кількість росіян, які оцінюють відносини між США і Росією як ворожі, зросла з 4% у січні до 39% у вересні, а 43% вважають їх напруженими. Ворожими відносини між Росією та ЄС - вважають 16%, напруженими - 50%.

Спостерігається діаметрально протилежна оцінка Китаю: 19% опитаних впевнені, що відносини між країнами дружні, 25% - добросусідські, 35% - нормальні.

На думку 79% росіян, найбільші західні країни є противниками Росії, які використовують її для вирішення своїх проблем. Тільки 8% опитаних бачать в США і в європейських країнах партнерів Росії.

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Незважаючи на це, 66% вважають, що Росії необхідно налагоджувати відносини з США та іншими західними країнами. 25% такої необхідності не бачать. 84% опитаних (що є максимальним значенням за всі роки замірів) вважають, що сьогодні у Росії є вороги.

Населення РФ усвідомлює, що зараз Росія перебуває у великій ізоляції від західного світу (найбільшій за останні двадцять років), але 59% опитаних це загалом не лякає. 36% респондентів висловили свою стурбованість з приводу наростаючої ізольованості Росії.

Кількість росіян, які вважають, що результатом нинішньої українського кризи стане новий виток "холодної війни", досягло максимального значення - 40%. На думку більшої частини росіян (79%), західні країни, що критикують російську політику щодо України, прагнуть послабити Росію.

Опитування проведене 26-29 вересня 2014 року за репрезентативною всеросійською вибіркою міського та сільського населення серед 1630 осіб віком 18 років і старше в 134 населених пунктах 46 регіонів РФ.

Статистична похибка даних цих досліджень не перевищує 3,4%