Держсекретар США Керрі обговорить із Меркель конфлікт в Україні
11:35, 22 жовтня 2014Світ
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Держсекретар США Джон Керрі зустрінеться з канцлером Німеччини Ангелою Меркель у Берліні. Серед іншого темою для обговорення буде і конфлікт в Україні.
REUTERS
Приїзд очільника американського зовнішньополітичного відомства пов’язаний зі святкуванням наступного місяця 25-ї річниці падіння Берлінського муру, передає радіо "Свобода".
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Джон Керрі прибув до Німеччини 21 жовтня і вже провів нічну зустріч зі своїм німецьким колегою Франком-Вальтером Штайнмайером.
Сторони обговорили конфлікт на сході України, боротьбу з бойовиками угруповання "Ісламська держава", поширення вірусу Ебола і хід ядерних переговорів з Іраном.
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