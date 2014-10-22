Держсекретар США Керрі обговорить із Меркель конфлікт в Україні

11:35, 22 жовтня 2014
Світ
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Держсекретар США Джон Керрі зустрінеться з канцлером Німеччини Ангелою Меркель у Берліні. Серед іншого темою для обговорення буде і конфлікт в Україні.

REUTERS

Приїзд очільника американського зовнішньополітичного відомства пов’язаний зі святкуванням наступного місяця 25-ї річниці падіння Берлінського муру, передає радіо "Свобода".

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Джон Керрі прибув до Німеччини 21 жовтня і вже провів нічну зустріч зі своїм німецьким колегою Франком-Вальтером Штайнмайером. 

Сторони обговорили конфлікт на сході України, боротьбу з бойовиками угруповання "Ісламська держава",  поширення вірусу Ебола і хід ядерних переговорів з Іраном.

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