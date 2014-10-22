Держсекретар США Керрі обговорить із Меркель конфлікт в Україні

Приїзд очільника американського зовнішньополітичного відомства пов’язаний зі святкуванням наступного місяця 25-ї річниці падіння Берлінського муру, передає радіо "Свобода".

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Джон Керрі прибув до Німеччини 21 жовтня і вже провів нічну зустріч зі своїм німецьким колегою Франком-Вальтером Штайнмайером.

Сторони обговорили конфлікт на сході України, боротьбу з бойовиками угруповання "Ісламська держава", поширення вірусу Ебола і хід ядерних переговорів з Іраном.