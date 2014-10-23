На саміті ЄС обговорять ситуацію в Україні та Росії

Учасники дводенного саміту ЄС, що розпочнеться сьогодні у Брюсселі, серед іншого, обговорять ситуацію в Україні та Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це перед початку саміту повідомила представник Європейської комісії Піа Аренкільде Хансен.

„Це буде останній саміт для президента Європейської комісії Жозе Манеуля Баррозу. Він наголошуватиме на необхідності досягнути домовленості стосовно енергетичного пакету, який, як відомо, Комісія запропонувала на початку цього року. Лідери ЄС також обговорять ситуацію в Україні та Росії та економічну ситуацію в Європі”, - сказала вона.

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Крім того, Хансен повідомила, що європейські лідери також обговорюватимуть заходи із запобігання розповсюдженню в ЄС вірусу Ебола.

„У зв’язку з цим Баррозу повідомить про виділення 24,4 млн євро на розробку вакцини від цього вірусу”, - додала представник ЄК.

Як повідомляв УНІАН, розпочнеться саміт ЄС робочою сесією, під час якої буде обговорюватися політика в сфері енергетики та клімату на період до 2030 року.

Другий день саміту буде присвячений економічній ситуації в ЄС.

Це буде останній саміт, який пройде під головуванням діючого президента Ради ЄС Германа ван Ромпея. Наступний саміт проведе Дональд Туск, екс-прем'єр-міністр Польщі, обраний на цю посаду.