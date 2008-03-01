Влада Абхазії оголосила часткову мобілізацію

В Абхазії у п`ятницю оголошена часткова мобілізація, говориться в заяві президента невизнаної республіки Сергія БАГАПША.

"Через загострення ситуації на грузино-абхазькому кордоні з метою недопущення провокацій з боку Грузії в республіці оголошена часткова мобілізація", - заявив С.БАГАПШ. "Грузія стягує до кордону з Абхазією додаткові збройні сили", - додав він.

"Я думаю, що президентові Грузії СААКАШВІЛІ новий виток загострення ситуації необхідний для піарівських цілей напередодні парламентських виборів в Грузії", - сказав С.БАГАПШ, додавши, що в Гальскому районі республіки зберігається напружена ситуація.

Як відзначає Лента.ру раніше сьогодні, 29 лютого, власті Абхазії оголосили про початок в республіці масштабних військових навчань. Маневри планувалося проводити з 1 по 5 березня, проте їх було вирішено почати на добу раніше. Заступник глави Міноборони Абхазії Анатолій ЗАЙЦЕВ, оголошуючи про початок маневрів, заявив, що навчання перенесені "у зв`язку з обстановкою, що склалася".

У останні декілька днів взаємовідносини грузинських і абхазьких властей загострилися у зв`язку із затриманням співробітників грузинського телеканалу "Мзе". Абхазькі поліцейські затримали їх на мосту через річку Інгурі і звинуватили в незаконному переході кордону. Президент Грузії зажадав відпустити журналістів, пригрозивши, що інакше їх звільненням займуться силові структури республіки.

У п`ятницю вдень в Гальскому районі Абхазії на фугасі підірвався автомобіль із співробітниками МВС невизнаної республіки. Власті Абхазії заявили, що після вибуху автомобіль був обстріляний якимись грузинськими диверсантами. В результаті інциденту одержали поранення три співробітники абхазького МВС.