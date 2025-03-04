Припинення фінансування нових закупівель озброєнь почалося ще до нашумілої зустрічі Трампа і Зеленського.

Адміністрація президента США Дональда Трампа припинила фінансування нових закупівель військової допомоги для України. Крім того, там розглядають можливість заморозити поставки зброї з американських запасів.

Про це пише The Wall Street Journal. Співрозмовники видання кажуть, що такі кроки ставлять здатність України воювати під загрозу. Хоча державний секретар США Марко Рубіо раніше підписав дозвіл на звільнення України від заборони, яку Трамп наклав на іноземну допомогу, високопоставлений чиновник Держдепартаменту Пітер Марокко не надіслав відповідного листа до Пентагону.

Джерела кажуть, що цей крок призвів до фактичної зупинки нових угод про постачання зброї Україні через систему фінансування іноземних військових програм США, що підпорядковується Державному департаменту США і через яку оплачується озброєння для деяких країн. Видання наголошує, що припинення фінансування нових поставок озброєнь почалося ще до нашумілої зустрічі Трампа і Зеленського у Вашингтоні 28 лютого.

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Співрозмовники журналістів акцентують, що без нової військової допомоги США Україна, ймовірно, має достатньо зброї, щоб продовжувати воювати з Росією в нинішньому темпі до середини цього року. Цьому частково сприяли і схвалені адміністрацією Байдена пакети допомоги в останні дні його перебування при владі.

Без американської допомоги Україна втратить доступ до деяких сучасних видів озброєнь, включаючи системи протиповітряної оборони, балістичні ракети класу "земля-земля", навігаційні системи та реактивну артилерію великої дальності. Зокрема, це вплине на здатність України завдавати удари на великі відстані і захищати тилові позиції.

Припинення допомоги США Україні

Президент США Дональд Трамп у понеділок, 3 березня, не став прямо відповідати на питання про те, чи ухвалив він рішення про призупинення військової допомоги Україні.

"Зараз ми подивимося, що станеться. Зараз відбувається багато всього. Я можу повернутися в Овальний кабінет і виявити, що відповідь застаріла", – заявив він.

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