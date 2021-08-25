Його вартість оплатить сама компанія і Фонд допомоги біженцям.

Онлайн-майданчик для розміщення та пошуку короткострокової оренди приватного житла Airbnb надасть тимчасове житло 20 000 афганських біженців.

Про це повідомляється на сайті компанії.

"Минулого тижня стало цілком очевидно, що переміщення і розселення афганських біженців тут, в Сполучених Штатах і в інших місцях, являє собою серйозну гуманітарну кризу. Перед лицем цієї необхідності наша спільнота готова знову активізувати свої дії", - йдеться в повідомленні.

Airbnb надасть тимчасове житло 20 000 афганських біженців по всьому світу. Його вартість оплатить компанія і Фонд допомоги біженцям.

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Ситуація в Афганістані

15 серпня таліби заявили про захоплення всієї території Афганістану вони наступили на Кабул.

Міністр внутрішніх справ Афганістану Абдул Сатар Мірзаквал у відеозверненні заявив, що столицю передадуть талібам мирно. Стало також відомо, що представники "Талібану" в президентському палаці в Кабулі обговорять підготовку до зміни влади.

15 серпня президент Афганістану Ашраф Гані подав у відставку і вилетів в Таджикистан.

За даними МЗС України, в Афганістані ще залишається близько 50 українських громадян.

Автор: Людмила Жерновська