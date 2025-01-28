Президент намагався заспокоїти заворушення в понеділок, але безуспішно.

Прем'єр-міністр Сербії Мілош Вучевич, ключовий союзник президента країни Александара Вучича, оголосив про свою відставку. Як пише Bloomberg, це сталося після кількох тижнів ескалації протестів студентів та опозиції, які вимагають політичних змін у країні.

Вучевич, якого призначили прем'єром у травні минулого року, заявив, що причиною його відставки став напад на студентів, який стався вчора ввечері в Нові-Саді перед офісом Сербської прогресивної партії. Сутичка сталася між членами партії Вучича та студентами, які протестували, внаслідок чого кілька студентів дістали поранення.

Вучевич сказав журналістам, що його політична партія "повинна проявити максимальну ступінь відповідальності", додавши, що рішення "задовольнило більшість вимог протестувальників".

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"Відставка прем'єр-міністра стала найсильнішим сигналом від адміністрації Вучича про те, що він хоче придушити найсерйозніший виклик своєму десятирічному пануванню в найбільшій країні регіону Західних Балкан", - пише Bloomberg.

Протести в Сербії - що відомо

У Сербії понад два місяці тривають студентські протести, що розпочалися після обвалу бетонного навісу на залізничному вокзалі в Нові-Саді 1 листопада минулого року, внаслідок чого загинули 15 людей.

У понеділок Аалександар Вучич запропонував замінити половину свого кабінету після того, як десятки тисяч студентів та прихильників опозиції перекрили частину центру Белграда.

У сусідній Словаччині також проходять багатотисячні протести проти прем'єр-міністра Роберта Фіцо. Протести відбулися після того, як прем'єр-міністр Словаччини здійснив приватну поїздку до Москви, щоб зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним. Проте Фіцо відкинув заклики громадян його країни піти у відставку, заявивши, що уряд може бути змінений тільки за умови проведення виборів.

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