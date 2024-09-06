Праві та ліві популісти отримали значну підтримку німців на місцевих виборах в кількох регіонах країни.

Німеччина стала головною ціллю російської кампанії з дезінформації в Європі. Одним з напрямків російських зусиль стала підтримка ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН), пише Spiegel.

Днями американське ФБР опублікувало великий звіт із фактами російської інформаційно-психологічної операції впливу на західні суспільства. Її метою є послаблення підтримки України і підрив іміджу НАТО. Просування АдН є частиною цих зусиль.

В одному з документів, який ФБР приписує російській компанії "Агентство соціального проєктування", йдеться про те, що АдН мала бути підтримана "всіма можливими засобами". Зокрема росіяни намагалися створити з німецьких ультраправих "образ мучеників", "які страждають за демократію і національні інтереси Німеччини". Це мало бути досягнуто, наприклад, шляхом поширення фальшивих відеороликів або вебсайтів.

Відео дня

На думку ФБР, спроби впливу на Європу і Німеччину зокрема були ініційовані з самого верху – "під керівництвом і контролем адміністрації президента Росії".

Тріумф ультраправих в Німеччині

Як писав УНІАН, на початку вересня у східнонімецьких землях Тюрінгія і Саксонія пройшли місцеві вибори, де ультраправа АдН набрала понад 30% голосів. АдН виступає проти підтримки України, за тісну співпрацю з РФ і діалог з Путіним.

У день голосування лідер осередку партії в Тюрингії Бьорн Хеке приїхав до виборчої дільниці на російському авто "Нива". Німецькі журналісти висловили думку, що тим самим Хеке прагнув акцентувати увагу на ностальгії за соціалізмом, яка поширина серед частини східнонімецького населення

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