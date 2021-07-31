Компанія буде рішення оскаржувати.

Управління з захисту даних Люксембургу (CNPD) оштрафувало компанію Amazon на 746 мільйонів євро за порушення правил конфіденційності.

Про це повідомляє Politico.

Технічний гігант планує подати апеляцію.

Згідно з документами, рішення ухвалили 16 липня, і регулятор постановив, що "обробка персональних даних Amazon не відповідала Загальному регламенту ЄС про захист даних".

Водночас у компанії назвали рішення Управління необґрунтованим і заявили про намір захищатися у суді.

Читайте такожПерше видання "Гаррі Поттера" із кількома помилками продали за 111 тисяч доларів"Ми категорично незгодні з постановою CNPD і маємо намір подати апеляцію. Рішення, щодо того, як ми показуємо клієнтам релевантну рекламу, базується на суб’єктивних і неперевірених інтерпретаціях європейського закону про конфіденційність, і пропонований штраф абсолютно не співмірний навіть згідно з цією інтерпретацією", – відповіли в Amazon.

Орган із захисту даних також вимагає "перегляду практики", але в документації не описується, в чому саме полягають вимоги.

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Автор: Яна Ставська