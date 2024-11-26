Доки більшістть політиків шукають компроміс із партнерами, Трамп шукає можливість максимального виграшу.

Дональд Трамп не вірить у можливість взаємовигідної співпраці між країнами і вважає, що в будь-якій ситуації завжди один учасник виграє, а інший – втрачає. І це ускладнювало взаємодію з ним, як з президентом США. Про це розповіла колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель в інтерв’ю NPR.

"Дональд Трамп менше за інших вірить у можливість чи якість компромісу. Він хоче бути єдиним переможцем у будь-якому типі конфлікту, і він не вірить у "win-win" ситуацію, коли обидві сторони виграють від вирішення. І це робить співпрацю складнішою та іншою, ніж з іншими главами урядів", – згадує вона.

Меркель висловила надію, що Трамп все ж таки зможе побачити цінність в існуванні НАТО, і зазначила, що у США є "вагомі причини" для того, щоб альянс залишався сильним.

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"Я сподіваюся, що обраний президент Трамп, як і під час свого першого терміну перебування на посаді, тепер також зрозуміє, що НАТО не лише служить меті захисту Європи за підтримки США та Канади, але й що партнерство з Європою є також корисним для Сполучених Штатів Америки", – сказала Меркель.

Підхід Трампа до політики

Як писав УНІАН, під час передвиборчої кампанії Трамп похизувався перед своїми прихильниками, що під час свого першого президентського строку шантажував союзників по НАТО. За його ж словами, він погрожував відмовити у захисті тим країнам, які недостатньо витрачають на власну оборону.

Також якось Трамп заявив, що Тайвань повинен платити Сполученим Штатам за захист від Китаю.

Деякі аналітики вважають, що Трамп намагається переносити на управління державою свої звички та бачення, яких він набув у бізнесі.

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