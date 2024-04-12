У розвідці вважають, що бази США будуть атаковані, тільки якщо американці прямо приєднаються до ізраїльського контрудару.

Іран зажадав від США не втручатися в його конфлікт з Ізраїлем під загрозою атаки на американські бази.

За даними співрозмовників видання Axios, Іран дав зрозуміти посередникам (арабським країнам), що вважає США відповідальними за атаку Ізраїлю на консульство в Дамаску, унаслідок якої загинуло семеро членів Корпусу вартових Ісламської революції.

Як зазначило одне з джерел Axios, з отриманих повідомлень незрозуміло, чи погрожує Іран атакувати сили США, якщо вони допоможуть Ізраїлю перехопити запущені Іраном балістичні ракети, чи тільки якщо вони візьмуть участь в ударі Ізраїлю у відповідь.

Відео дня

Водночас він зазначив, що в розвідці вважають, що бази США будуть атаковані, тільки якщо американці прямо приєднаються до ізраїльського контрудару.

Можлива атака Ірану на Ізраїль - деталі

Наразі США та Ізраїль готуються до удару у відповідь Ірану по Ізраїлю за авіаудар, унаслідок якого минулого тижня в Дамаску загинув високопоставлений іранський генерал. Вашингтон і Тель-Авів упевнені, що іранська атака включатиме запуск балістичних ракет, крилатих ракет і ударних безпілотників з Ірану по території Ізраїлю.

Водночас президент Байден та інші офіційні особи США публічно заявили, що США допоможуть Ізраїлю захиститися від іранських нападів. Міністр оборони США Ллойд Остін заявив у четвер міністру оборони Ізраїлю Йоаву Галланту, що Ізраїль "може розраховувати на повну підтримку США в захисті Ізраїлю від іранських атак, якими Тегеран публічно погрожував".

Сьогодні після сирен, що пролунали на півночі Ізраїлю, було виявлено близько 40 запусків із ліванської території, частину з яких було перехоплено. Решта ракет впали на відкритій місцевості. Повідомлень про постраждалих не надходило.

Вас також можуть зацікавити новини: