Президент Франції наголосив на важливості "продовження діалогу" з Путіним та обговорення важливих тем.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що готовий до "продовження діалогу з Путіним". За його словами, ці розмови можуть стосуватися питань атомних електростанцій.

"Я вірю в силу діалогу, і я б продовжив діалог із Володимиром Путіним", - сказав французький лідер у подкасті Generation Do It Yourself.

Він зазначив, що не спілкувався з очільником Кремля вже кілька місяців, але в майбутньому такої можливості не відкидає, адже вважає, що спілкування може піти на користь.

Відео дня

Відомо, що від початку повномасштабної війни Макрон розмовляв з Путіним щонайменше 14 разів. Президент Франції сказав, що з грудня 2021 року до сьогодні він провів "сто годин" розмов з російським правителем.

Відносини Франції та України - останні новини

Як раніше писав УНІАН, Макрон неодноразово виступав із заявами про те, щоб відправити в Україну французьких військових інструкторів. Так, на початку червня він сказав, що це цілком легітимний захід, а не ескалація. Він наголосив, що Україна сьогодні мобілізує набагато більше людей, і їх треба буде навчати.

Водночас кандидат у прем'єри Франції Жордан Барделла проти відправки далекобійної зброї та французьких інструкторів в Україну. Він заявив, що намагається "уникнути будь-якого ризику ескалації".

"Україна повинна захистити себе сама", - наголосив Барделла.

Вас також можуть зацікавити новини: