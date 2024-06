Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що готовий до "продовження діалогу з Путіним". За його словами, ці розмови можуть стосуватися питань атомних електростанцій.

"Я вірю в силу діалогу, і я б продовжив діалог із Володимиром Путіним", - сказав французький лідер у подкасті Generation Do It Yourself.