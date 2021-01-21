Після арешту Навального євродепутати вирішили, що російський газопровід може стати хорошим інструментом, щоб натиснути на Москву.

Тепер Європарламент теж взявся за справу Олексія Навального в Росії. Після арешту помітного критика Кремля Євросоюз повинен не допустити завершення газопроводу "Північний потік-2", - йдеться в проекті резолюції європейського органу.

Як пише Der Spiegel, вимогу зупинити російську "трубу" підтримали парламентські групи консерваторів, соціал-демократів, лібералів й "зелених". На додачу до заморозки будівництва "Північного потоку-2", євродепутати також хочуть запровадження санкцій проти "фізичних і юридичних осіб, які причетні до рішення про арешт і ув'язнення Олексія Навального".

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Der Spiegel нагадує, що Навального арештували в Москві минулої неділі, щойно він повернувся з Німеччини. Опозиціонер лікувався в Берліні після отруєння хімічною зброєю "новачок". В цьому замаху він звинувачує Кремль. Під час поспіхом організованого слухання у відділку поліції в понеділок суд відправив Навального на 30 днів за ґрати. Його визнали винним у порушенні умов умовного звільнення за 2014 рік.

"Після російської атаки проти Навального, ми також повинні говорити про енергетичну проблему. Це найбільш потужний інструмент з тих, що в нас є. Тому "Північний потік-2" - це один зі способів створення тиску. Заклики не діють на Москву", - сказав лідер парламентської групи "Європейська народна партія" Манфред Вебер, який також входить в німецьку партію ХСС.

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"Євросоюз не може бути зручним місцем для російських грошей сумнівного походження", - йдеться в проекті резолюції Європарламенту.

За словами верховного представника Євросоюзу з питань закордонних справ Жозепа Борреля, питання запровадження санкцій, про які говорить документ, буде обговорюватися на зустрічі в понеділок.

Історія "Північного потоку-2"

Проектом "Північний потік-2" передбачені будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини

Новий трубопровід в обхід України планувалося завершити до кінця 2019 року поряд з уже діючим "Північним потоком-1".

Зважаючи на санкції, які прийняла Палата представників Конгресу США в законопроекті про американський оборонний бюджет, компанії, що займаються будівництвом газопроводу "Північний потік-2", не змогли його добудувати.

Засновником компанії Nord Stream 2 AG є російський "Газпром". Фінансування проекту здійснюють європейські компанії - французька Engie, австрійська OMV, британо-Нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

За даними ЗМІ, новообраний президент США Джо Байден має намір зробити все, щоб "Північний потік-2" не був побудований.

4 листопада 2020 року в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Конгрес США хоче розширити санкції проти "Північного потоку-2" і "Турецького потоку".

4 грудня 2020 року Глава Міністерства закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив про те, що сумнівається, що позиція США щодо "Північного потоку-2" зміниться після початку президентської каденції Джо Байдена.

6 грудня 2020 року виконуюча обов'язки посла США у ФРН Робін Куінвілл закликала ЄС і Німеччину оголосити мораторій на будівництво газопроводу "Північний потік-2".

9 грудня 2020 року Палата представників Сполучених Штатів схвалила оборонний бюджет на наступний рік з розширеними обмеженнями проти російського газопроводу "Північний потік-2".

Будівництво газопроводу "Північний потік-2" відновилося 11 грудня.

29 грудня 2020 року стало відомо про те, що Палата представників подолала вето Трампа на оборонний бюджет США з санкціями по "Північному потоку-2".

Сполучені Штати закликають європейських союзників і приватні компанії припинити роботи з побудови газопроводу "Північний потік-2", і готують більш широкі санкції щодо російського проекту в найближчі тижні.

Сенат США затвердив оборонний бюджет США на 2021 фінансовий рік, в якому передбачені нові санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2".

7 січня 2021 року в Німеччині заснували фонд для підтримки добудови "Північного потоку-2".

13 січня 2021 року Держдепартамент США повідомив європейські компанії, причетні до будівництва газопроводу "Північний потік-2", щодо ризику введення нових санкцій.

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Переклад: Лесь Димань