Майбутнє скандального російського газопроводу дедалі більше здається невизначеним під тиском нових санкцій і після відмови від нього низки компаній.

Нові санкції США проти "Північного потоку-2" з'явилися всього за кілька днів до запланованого початку будівельних робіт в акваторії Данії. Тепер питання полягає в тому, чи газопровід, який належить "Газпрому", чекають нові затримки. Адже США з усіх сил намагаються обмежити російський вплив у Європі.

Про це пише Bloomberg, нагадуючи, що у вівторок Кремль пообіцяв добудувати проект. А "Газпром" попередив про політичні ризики. В Німеччині ж депутати створили юридичне обхідне рішення, яке, на їхню думку, дозволить захистити ключовий порт від санкцій.

Держдепартамент США запровадив санкції проти корабля "Фортуна", який повинен був добудувати "Північний потік-2" і належить компанії KVT-Rus. Тим часом, страхова компанія Zurich Insurance Group скасувала всю свою діяльність, за яку вона могла б постраждати від санкцій. А інженерна фірма Bilfinger розірвала співпрацю з російським проектом. Перед цим норвезька компанія з сертифікації Det Norske Veritas Holding і данська інженерна Ramboll теж відмовились від "Північного потоку-2". І не відомо, як швидко всім цим компаніям знайдуть заміну. І чи взагалі будівництво буде відновлене.

"Це дуже чутливий час для "Північного потоку-2". Останні події ставлять багато знаків питання над тим, чи зможе Росія завершити проект", - сказав колишній посол США в ЄС і голова глобального енергетичного центру Atlantic Council Річард Морнінстар.

Читайте такожЄврокомісія не може перешкодити будівництву "Північного потоку-2" - БоррельТиск США на російську "трубу" посилився в останні дні роботи адміністрації Дональда Трампа. Держдепартамент повідомив компанії й німецький уряд про ризики, які приховує підтримка російського проекту. Будівництво "Північного потоку-2" для постачання газу з Росії напряму в Німеччину через Балтійське море зупинилося в грудні 2019 року, коли лишилося прокласти лише 160 кілометрів труби. США наполягають, що газопровід дасть Москві надто великий вплив на енергетичні поставки в Європу і поставить під загрозу безпеку континенту.

"Північний потік-2" дасть Росії можливості повністю обійти Україну, позбавити її важливих доходів й розчистити шлях для подальшої російської агресії", - сказав Держсекретар Майкл Помпео.

Читайте такожSüddeutsche Zeitung: В Німеччині придумали, як зберегти "Північний потік-2", але й не будувати йогоBloomberg пише, що газопровід стане одним з пунктів у довгому списку серйозних викликів, з якими зіштовхнеться наступний президент США Джо Байден в перші ж дні своєї роботи. Кандидат на посаду Держсекретаря Ентоні Блінкен пообіцяв "зробити все можливе, щоб не допустити" завершення будівництва "Північного потоку-2". Нова адміністрація може втілити нову порцію санкцій, яка була схвалена разом з оборонним бюджетом в кінці минулого року.

"Варто було б відкласти завершення проекту. Це дало б час для консультацій, щоб знайти рішення, яке б прибрало будь-яку загрозу з боку "Північного потоку-2" для енергетичної безпеки Європи й інтересів України", - вважає Морнінстар.

Історія "Північного потоку-2"

Проектом "Північний потік-2" передбачені будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини

Новий трубопровід в обхід України планувалося завершити до кінця 2019 року поряд з уже діючим "Північним потоком-1".

Зважаючи на санкції, які прийняла Палата представників Конгресу США в законопроекті про американський оборонний бюджет, компанії, що займаються будівництвом газопроводу "Північний потік-2", не змогли його добудувати.

Засновником компанії Nord Stream 2 AG є російський "Газпром". Фінансування проекту здійснюють європейські компанії - французька Engie, австрійська OMV, британо-Нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

За даними ЗМІ, новообраний президент США Джо Байден має намір зробити все, щоб "Північний потік-2" не був побудований.

4 листопада 2020 року в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Конгрес США хоче розширити санкції проти "Північного потоку-2" і "Турецького потоку".

4 грудня 2020 року Глава Міністерства закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив про те, що сумнівається, що позиція США щодо "Північного потоку-2" зміниться після початку президентської каденції Джо Байдена.

6 грудня 2020 року виконуюча обов'язки посла США у ФРН Робін Куінвілл закликала ЄС і Німеччину оголосити мораторій на будівництво газопроводу "Північний потік-2".

9 грудня 2020 року Палата представників Сполучених Штатів схвалила оборонний бюджет на наступний рік з розширеними обмеженнями проти російського газопроводу "Північний потік-2".

Будівництво газопроводу "Північний потік-2" відновилося 11 грудня.

29 грудня 2020 року стало відомо про те, що Палата представників подолала вето Трампа на оборонний бюджет США з санкціями по "Північному потоку-2".

Сполучені Штати закликають європейських союзників і приватні компанії припинити роботи з побудови газопроводу "Північний потік-2", і готують більш широкі санкції щодо російського проекту в найближчі тижні.

Сенат США затвердив оборонний бюджет США на 2021 фінансовий рік, в якому передбачені нові санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2".

7 січня 2021 року в Німеччині заснували фонд для підтримки добудови "Північного потоку-2".

13 січня 2021 року Держдепартамент США повідомив європейські компанії, причетні до будівництва газопроводу "Північний потік-2", щодо ризику введення нових санкцій.

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Переклад: Лесь Димань