Зараз Єреван чекає відповіді на свій запит до керівництва організації.

Єреван вийде з Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) - російського аналога НАТО - якщо не отримає чіткого роз'яснення, чи готовий цей військовий блок захищати Вірменію. Про це заявив прем'єр-міністр країни Нікол Пашинян на прес-конференції.

За його словами, ОДКБ запевнила Єреван, що готова розмістити своїх миротворців на кордоні з Азербайджаном, але не вказала, де цей кордон проходить. "Ми зараз просимо, очікуємо, вимагаємо, щоб наші шановні партнери по ОДКБ відповіли на запитання, яка зона відповідальності ОДКБ у Вірменії", - сказав Пашинян.

Вірменський прем'єр підкреслив, що питання членства країни в ОДКБ залежатиме від відповіді, яку Єреван отримає. Якщо відповідь "відповідатиме нашим уявленням", то Вірменія залишиться в організації. "Якщо ні, то Вірменія вийде з ОДКБ. Коли, не можу сказати", - підкреслив Пашинян.

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Він зазначив, що до недавньої війни за Карабах керівництво ОДКБ і Росія називали "червоною лінією" будь-які атаки на суверенну територію Вірменії. За словами Пашиняна, під час подій травня 2021 року цю "червону лінію" було пройдено, але реакції з боку ОДКБ не було.

Говорячи про можливе розміщення миротворців ОДКБ, Пашинян також задався питанням, чому військовий блок у цій ситуації діє як нейтральна сторона, якщо Вірменія є його повноправним членом.

Вірменія та ОДКБ

Як писав УНІАН, наприкінці лютого прем'єр-міністр Вірменії заявив, що Єреван "заморозив" участь в ОДКБ, оскільки договір про колективну безпеку на практиці не працює щодо вірменської держави.

Пашинян раніше також неодноразово критикував ОДКБ за небажання підтримати Вірменію в конфлікті з Азербайджаном під час воєнних дій останніх років. Унаслідок цих подій вірмени втратили контроль над Карабахом і прилеглими районами Азербайджану, які вони утримували з початку 1990-х років, порушуючи азербайджанський суверенітет.

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