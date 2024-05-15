Британська розвідка дедалі більше стурбована зв'язками, що зростають між Росією і кіберхаками.

Росія Володимира Путіна готує "фізичні атаки" на Захід. Про це попередила глава Центру урядового зв'язку Великої Британії (GCHQ) Енн Кіст-Батлер, повідомляє The Telegraph.

За її словами, британські та американські співробітники розвідки викрили подвійну загрозу з боку Москви та Пекіна.

"Енн Кіст-Батлер, яка минулого травня була призначена керувати операціями британської радіотехнічної розвідки, використала свою першу велику промову, щоб підкреслити безпосередню загрозу з боку Кремля та "визначальний для епохи" ризик, який представляє Китай для Великобританії та її союзників", - пише видання. Відео дня

За словами глави GCHQ, Москва прагне піти далі, ніж просто атаки в кіберпросторі. При цьому відомство "дедалі більше стурбоване зростаючими зв’язками між російськими спецслужбами та проксі-групами для здійснення кібератак, а також передбачуваним фізичним спостереженням і диверсійними операціями".

Як сказала Кіст-Батлер, Москва "виховує та надихає" групи кібер-зловмисників і "в деяких випадках, здається, координує фізичні атаки проти Заходу".

"Путін не відмовився від своєї максималістської мети підкорити населення України", - сказала Кіст-Батлер і додала, що підтримка Великобританією Києва залишається "неухильною", а британські шпигуни продовжують зміцнювати кіберзахист країни.

Ймовірний напад РФ на країни Заходу - останні новини

Днями полковник британської армії у відставці, військовий експерт Глен Грант заявив, що Росія готує потужні гібридні атаки на європейські столиці. При цьому, на його переконання, "до спільного знаменника в цьому плані таки дійдуть, тому що Польща, Німеччина, Франція і Велика Британія побоюються, що ситуація погіршиться і вплине на них".

Раніше високий представник ЄС Жозеп Боррель попередив, що армія РФ може бути на кордонах Польщі. За його словами, європейські лідери вже починають розуміють цю загрозу.

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