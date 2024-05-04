За словами високого представника ЄС, європейські лідери вже починають розуміють цю загрозу.

Росія, яка повернулася до імперського сприйняття світу, наразі є найбільшою екзистенційною загрозою для європейських країн, тому європейці повинні знати, що армія РФ може бути на польських кордонах. Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель під час виступу у Оксфордському університеті щодо ситуації з безпеки у світі, передає "Укрінформ".

"Сьогодні Путін є екзистенційною загрозою для всіх нас. Якщо Путін досягне успіху в Україні, він там не зупиниться. Перспектива, за якої в Києві буде утворено маріонетковий уряд, як це відбулося в Білорусі, коли російські війська будуть на кордонах Польщі, а Росія контролюватиме 44 відсотки світового зернового ринку, - є чимось таким, про що європейці мають знати", - попередив Боррель.

За його словами, європейці планували створити навколо себе оточення друзів, проте вони отримали коло з вогню, яке тягнеться від країн Сахель до Близького Сходу та від Кавказу до теперішньої війни в України.

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Дипломат зауважив, що міжнародної системи, яка утворилася після "холодної війни", більше немає. США втратили свій статус гегемона, тому багатосторонній порядок, який склався після 1945 року, втрачає свої принципи. Боррель додав, що в таких умовах є справжня загроза, що Європа, якою її бачать сьогодні, може загинути, тому європейці мають діяти негайно.

"Насамперед ми маємо зробити чітку оцінку щодо небезпеки з боку Росії, саме Росія вважається найбільшою екзистенційною загрозою для Європи. Можливо, не всі в Європейській раді з цим погоджуються, але більшість підтримують цю ідею. Росія є екзистенційною загрозою для нас, і ми зобов’язані мати відкриті очі в оцінках цього ризику", - підкреслив політик.

За словами Борреля, під час керівництва російського диктатора Володимира Путіна РФ повернулася до імперіалістичного розуміння світу. Дипломат вважає, що імперську Росію царських часів та радянської імперії відновив саме Путін, який марить її колишніми розмірами та впливами.

"Це була Грузія 2008 року. Це був Крим у 2014 році. Ми не бачили або не хотіли бачити еволюцію Росії під наглядом Путіна. Навіть попри те, що Путін сам попередив нас на Мюнхенській безпековій конференції у 2007 році. Важливо перечитати, що Путін сказав у 2007 році під час безпекової конференції в Мюнхені, - те, що, я боюся, ніхто не хотів чути або розуміти", - нагадав високий представник ЄС.

Боррель наголосив, що у Європі розробили модель взаємовідносин, взявши за основу співробітництво та взаємну економічну залежність. У самому Європейському Союзі це було великим успіхом, який дозволив забезпечити 70 років миру між країнами Європи.

"Європейці були переконані, що така взаємна залежність може призвести також до політичних змін у Росії та навіть у Китаї. Але таке переконання було помилковим, і такі зміни не відбулися. У зіткненні з російським авторитаризмом взаємна залежність не принесла миру. Навпаки, вона перетворилася на залежність, зокрема, від викопного пального, і ця залежність була перетворена на зброю", - цитує видання слова дипломата.

Політик переконаний, що все більше лідерів ЄС розуміють цю загрозу, згадавши президента Франції Еммануеля Макрона, який раніше закликав "не принижувати РФ", але тепер попереджає про великі наслідки, якщо Росія переможе в Україні. Також такі попередження можна почути й від інших країн світу, зокрема і Японії.

"Європейський Союз керується більшістю, наша політика стосовно Росії завжди перебуває під загрозою, коли одного голосу достатньо для вето, - як це (прем’єр-міністр Угорщини) Віктор Орбан довів, коли затримав наш нещодавній пакет допомоги для України. Водночас в Сполучених Штатах політична поляризація затримала пакет військової допомоги (для України) на пів року. У розпалі війни пів року - це дуже багато часу. Це може дорівнювати різниці між перемогою та поразкою у війні", - підсумував Боррель.

Як Європа готується до можливої війни з РФ

Раніше командувач Сил оборони Естонії генерал Мартін Херем заявив, що його країна виграла б війну у разі нападу РФ. Він наголосив, що Естонії не потрібно чекати на прибуття НАТО, оскільки війська альянсу вже в країні.

"Результатом цієї (російської атаки - УНІАН) може бути наша воєнна перемога - на їхньому боці 20 000 загиблих, а на нашому тільки 1000. Але наша воєнна перемога буде досить непристойною, і більшість із вас сказала б, що головнокомандувач був нерозумний, а політики не виділили достатньо коштів, - ми б посварилися і звинуватили б також латишів і німців у тому, що вони були надто повільними. Це може бути метою Росії, яку вона згодом використає", - зауважив Херем.

Водночас колишній генеральний секретар НАТО Джордж Робертсон наголосив, що Велика Британія та її партнери мають налякати Росію справжньою війною із Заходом. За його словами, західні політики не повинні боятися російської ескалації.

"Замість того щоб Захід нервував з приводу російської ескалації, яку він вже довів до максимуму, ми повинні посіяти у військовій ієрархії в Москві занепокоєння з приводу того, що якщо вони перестараються з діями в Україні, то результатом може стати реальна, а не вигадана війна з НАТО. Війна, яку, як вони знають, вони можуть тільки програти", - порадив він.

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