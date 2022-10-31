Його придбала українка.

На благодійному аукціоні у Чикаго продали за 69 000 доларів прапор України.

Про це повідомляє українська журналістка Наталя Островська на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

На цьому прапорі залишили свої автографи президент України Володимир Зеленський, головнокомандувач Збройних Сил Валерій Залужний, командувач Національної гвардії та захисники "Азовсталі".

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"69 000 доларів за прапор України! Чикаго, дякуємо за підтримку і допомогу. Ви неймовірні!" - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що прапор придбала українка з Івано-Франківської області, яко володіє логістичною компанією у Чикаго. Вона з першого дня повномасштабного вторгнення допомагає Україні.

Журналістка відзначила, що всі кошти підуть на допомогу Україні.

Аукціони на підтримку України

З початку повномасштабної війни по всьому світу проводяться аукціони та благодійні заходи заради підтримки українців.

У Лондоні на аукціоні продали знамениту флісову кофту президента України Володимира Зеленського. Колишній прем'єр Борис Джонсон особисто закликав учасників аукціону не скупитися.

А у Німеччині виставили на аукціон скульптуру "Ненаситний Путін", щоб допомогти українським біженцям.

Раніше литовський моделіст створив моделі російських військових-мародерів. Їх продаватимуть на аукціоні на підтримку України.

А переможці Євробачення-2022, українська група Kalush Orchestra, продали свій кубок на аукціоні, щоб допомогти нашій армії.

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