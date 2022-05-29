Моделі російських військових-мародерів продаватимуть на аукціоні на підтримку України. Литовський моделіст Томас Упскас оголосив про закінчення роботи над композицією "Brothers in Arms".
Про це він поділився на своїй сторінці в Facebook.
Моделі ілюструють, як путінські вояки і, за сумісництвом, мародери грабували українські будинки, несучи все, що тільки попадалося їм на очі. Тут знайшлося місце й виробам з санфаянсу, які так люблять російські мародери.
Старт аукціону починається зі ставки у 2000 євро. Всі вторговані з аукціону кошти будуть спрямовані на допомогу українській армії.
Мародерство окупантів
З початку повномасштабного вторгнення РФ її солдати неодноразово звинувачувалися в мародерстві на захоплених землях. Так, ще на початку квітня українська розвідка повідомляла, що в білоруському місті Наровля російські військові відкрили базар для торгівлі награбованим в Україні майном.
Разом з тим про свої злочини вони самі часто говорять в розмовах телефоном з рідними. В одному з радіоперехоплень СБУ мати захоплюється своїм сином-грабіжником і переживає, чи не відберуть у нього вкрадене майно українців.
Також є маса свідчень щодо масового грабежу в Україні продовольства. Ба більше, цей "бізнес" курують росіяни вищого рівня, стверджують у Міністерстві аграрної політики.
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