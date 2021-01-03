Вантажний літак Boeing 777-F авіакомпанії Turkish Airlines Cargo, що летів зі Стамбула в Алмати, екстрено повернувся в аеропорт Стамбула після зіткнення зі зграєю птахів.
Інцидент стався над Мармуровим морем, приблизно через півгодини після зльоту, повідомляє IHA.
В результаті зіткнення лайнер отримав пошкодження в носовому обтічнику і приймачах повітряного тиску.
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Літак відбуксирували в технічний ангар для оцінки пошкоджень і необхідного технічного обслуговування.
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