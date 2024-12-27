Літак міг бути збитий російським комплексом "Панцир С1".

25 грудня в Казахстані сталася авіакатастрофа, розбився пасажирський літак, що прямував з Баку до Грозного. Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України заявив, що літак був збитий.

"Наскільки нам відомо, літак був збитий російським зенітно-ракетним комплексом "Панцир С1" на російській території", – сказав він у коментарі виданню The War Zone.

Відео, зняте пасажиром перед катастрофою, показало "осколкові отвори у фюзеляжі, що відповідають пошкодженням від російської ракети класу "земля-повітря", пишуть автори з посиланням на Twitter-акаунт інформаційного видання Azeri Times. На іншому відеозаписі, зробленому всередині літака, також видно осколкові пошкодження.

Відео дня

Водночас на відео, записаному після катастрофи, хвіст літака був посіченим осколками. На кадрах, де зафільмовано останні моменти перед катастрофою, можна побачити, що пілоти намагаються посадити літак, перш ніж він розбився.

"Здавалося, що літак кілька разів піднімався вгору, а потім знижувався під крутим кутом. На останньому заході на посадку Embraer 190 знову знизився під крутим кутом, а потім нахилився праворуч і впав біля злітно-посадкової смуги, спалахнувши вогняною кулею", – йдеться у матеріалі.

Сайт з відстеження польотів Flightradar24 повідомив, що літак вилетів у середу о 7:55 ранку за азербайджанським стандартним часом (AST) і розбився о 10:28 ранку за AST.

Падіння літака в Казахстані

25 грудня в місті Актау, що в Казахстані розбився пасажирський літак Азербайджанських авіаліній. На борту було 67 осіб, 38 – загинули.

Одне з азербайджанських джерел агентства Reuters, знайоме з розслідуванням, повідомило виданню, що попередні результати засвідчили, що літак був уражений російською системою ППО "Панцир-С". А зв'язок літака з диспетчерами було паралізовано системами радіоелектронної боротьби на підльоті до Грозного, зазначило джерело.

Депутат парламенту Азербайджану Расім Мусабеков також заявив, що відповідальність за трагедію лежить на Росії. Він наголосив, що Москва має вибачитися за атаку пасажирського судна засобами протиповітряної оборони. Але замість цього дехто в РФ намагається "замітати сліди".

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