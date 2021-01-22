Джерело газети розповіло, що не працювала система, яка регулює подачу палива і тягу при роботі одного з двигунів.

Однією з причин аварії Boeing 737-524 в Індонезії могли стати проблеми з системою контролю двигуна.

Читайте такожЗнайдено чорні скриньки Boeing 737, що розбився в ІндіїПро це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на інформацію попереднього розслідування. В авіакатастрофі загинули 62 людини.

Джерело газети розповіло, що не працювала система, яка регулює подачу палива і тягу при роботі одного з двигунів. Припускається, що пілоти не відключили цю систему, як потрібно зробити за інструкцією. Замість цього пілоти намагалися відновити її функціонування, що могло викликати дисбаланс в навантаженні на двигуни і ускладнити управління літаком. Газета нагадує, що Boeing можна управляти і з одним двигуном і пілоти цьому навчаються, передає kommersant.

Авіакатастрофа в Індонезії

Літак впав у Яванське море в районі архіпелагу Серібу 9 січня.

На борту перебували 56 пасажирів і шість членів екіпажу. На літаку летіли тільки громадяни Індонезії.

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Автор: УНІАН