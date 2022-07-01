Заморожені активи належать розташованій в штаті Делавер компанії Heritage Trust, яка за даними влади СШ використовувалася для управління активами Керімова.

На п'ятому місяці повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України Міністерство фінансів США заморозило активи, пов'язані з російським олігархом Сулейманом Керімовим.

Заморожені активи на суму в $1 млрд. Олігарх перебуває під санкціями з 2018 року. Про це йдеться на сайті відомства.

Заморожені активи належать розташованій в штаті Делавер компанії Heritage Trust, яка за даними влади СШ використовувалася для управління активами Керімова.

Владі США вдалося встановити, що фінансові вливання в Heritage Trust пов'язані з російським бізнесменом. Крім того, траст інвестував гроші у великі державні та приватні компанії.

Бенефіціаром трасту Мінфін США вважає племінника олігарха - депутата Держдуми РФ Руслана Гаджиєва. Він потрапив під санкції в березні цього року.

"Попри те, що російська еліта прикривається довіреними особами та складними юридичними домовленостями, Мінфін буде використовувати наші широкі повноваження по забезпеченню дотримання, а також наші партнерські відносини в рамках Цільової групи РЕПО, щоб активно застосовувати багатосторонньо скоординовані санкції, накладені на тих, хто фінансує та отримує вигоду від війни Росії проти України", — зазначила глава Мінфіну США Джанет Л. Йеллен.

Активи російських олігархів:

29 червня 2022 року країни Заходу заморозили активи російських олігархів.

Заблоковані активи підсанкційних росіян на суму понад 30 мільярдів доларів, заморожені активи Центрального Банку Росії на суму близько 300 мільярдів доларів.

Заарештовано, вилучено або заблоковано елітну нерухомість, яхти та інші судна, що належать підсанкційним росіянам.

Станом на 20 червня 2022 року внаслідок санкцій ЄС російські олігархи та установи втратили доступ до розкішних яхт, вертольотів, картин, нерухомості та інших активів на суму понад 12,5 млрд євро.

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