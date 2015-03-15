Шведського автора карикатур на пророка Мухаммеда нагородили в Данії

Вілкс з'явився на публіці вперше після того, як ісламський радикал Омар Ель Хуссейн влаштував стрілянину на дебатах у данській столиці за участю художника, а пізніше біля будівлі копенгагенської синагоги, повідомляє Російська служба BBC.

Жертвами нападів тоді стали дві людини.

Церемонія вручення нагороди відбувалася у будівлі датського парламенту під озброєною охороною поліції.

Данське товариство свободи друку, яке присудило премію "Сапфо", пов'язується із правою частиною датського політичного спектру, тоді як Вілкс у Швеції співпрацював із лівими політичними силами.

Створені ним карикатури були опубліковані у 2007 році данською газетою Jyllands-Posten і спровокували протести мусульман у багатьох країнах світу. Відтоді художник живе у Швеції під охороною.

Читайте такожРоскомнагляд погрожує закривати ЗМІ за карикатури

Багато мусульман вважають зображення пророка Мухаммеда богохульством.

Кількість поліції на церемонії нагородження Вілкса і той факт, що цей захід відбувся у будівлі парламенту, свідчить про те, як сильно лютневі напади змінили Данію, де подібні заходи безпеки раніше були великою рідкістю, зазначає кореспондент Бі-бі-сі у Копенгагені Малькольм Брабант.

Омар Ель Хуссейн, який влаштував стрілянину в Копенгагені, незадовго до цього вийшов із в'язниці, де сидів через кримінальну справу і в терористичних зв'язках не підозрювався.

На дебатах про межі свободи самовираження у копенгагенському кафе від його куль загинув датський кінематографіст, а біля будівлі синагоги - охоронець храму.

Після цього нападник сам був застрелений поліцейськими.

Раніше УНІАН повідомляв, що Іран назвав обкладинку Charlie Hebdo із пророком Мухаммедом образою і провокацією.