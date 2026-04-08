Таємні записки через курʼєрів: Axios розкрив, як США та Іран домовлялись про перемирʼя

Таємні контакти, тиск і ультиматуми привели сторони до крихкого двотижневого перемир’я.

За лаштунками гучних заяв про можливу катастрофу розгорталася складна дипломатична гра, яка зрештою привела до перемир’я між США та Іраном. Ключову роль у цьому процесі, за даними джерел, відіграв верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї, який уперше з початку війни дав сигнал рухатися до угоди, пише Axios.

Ще напередодні дедлайну, встановленого Дональдом Трампом, у США та Ізраїлі готувалися до масштабної військової ескалації. Війська приводили у бойову готовність, а союзники очікували жорсткої відповіді Ірану. Водночас усередині країни цивільні почали залишати свої домівки.

Попри публічні погрози Трампа про "знищення цивілізації", за кулісами наростав дипломатичний імпульс. Переговори відбувалися в напруженій і хаотичній атмосфері: американські пропозиції різко критикувалися, документи переписувалися по кілька разів, а посередники намагалися узгодити позиції сторін.

Важливу роль у процесі відіграли Пакистан, а також дипломати з Єгипту і Туреччини. Іранську сторону представляв міністр закордонних справ Аббас Арагчі, який не лише вів переговори, а й переконував військове керівництво погодитися на компроміс.

Через загрозу замаху з боку Ізраїлю Хаменеї діяв максимально обережно – за інформацією джерел, він спілкувався через кур’єрів, передаючи записки. Його згода на угоду стала "проривом", без якого перемир’я було б неможливим.

До вечора понеділка сторони узгодили оновлену пропозицію щодо двотижневого припинення вогню. Остаточне рішення залишалося за Хаменеї – і він дав "зелене світло".

"Без його зеленого світла угоди б не було", – сказало регіональне джерело.

Паралельно віцепрезидент США Джей Ді Венс координував переговори з-за кордону, тоді як прем’єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу активно контактував із Трампом, побоюючись втратити вплив на процес.

Розв’язка настала стрімко: після серії дзвінків із союзниками та внутрішніх суперечок Трамп погодився на перемир’я. Вже за 15 хвилин після його заяви американські війська отримали наказ відступити.

Іран підтвердив готовність дотримуватися угоди та відкрити Ормузьку протоку для судноплавства – ключовий фактор для стабілізації світових енергетичних ринків.

Втім, попереду складні переговори. США наполягають на відмові Ірану від ядерної програми та балістичних ракет, тоді як позиції сторін залишаються далекими. Вже найближчими днями новий раунд переговорів відбудеться в Пакистані, де делегацію США може очолити Венс.

Нагадаємо, що в ніч на 8 квітня президент США Дональд Трамп повідомив, що погодився на пропозицію Пакистану припинити атаки на Іран на два тижні.

Вища рада національної безпеки Ірану стверджує, що США "в своїй несправедливій, незаконній та злочинній війні проти іранського народу зазнав незаперечної, історичної та нищівної поразки". В заяві додається, що "США були змушені прийняти пропозицію Ірану з 10 пунктів".

Також Іран погодився відкрити Ормузьку протоку на час двотижневого перемир'я зі США, однак є кілька нюансів. Протока працюватиме лише за умови, що атаки на Іран будуть припинені.

Прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу заявив, що Ізраїль підтримує рішення Дональда Трампа про двотижневе припинення ударів по Ірану, однак це перемир’я не поширюється на Ліван.

