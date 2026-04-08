Нетаньягу: Ізраїль підтримує перемир’я з Іраном, але не з Ліваном

Ізраїль заявив, що бойові дії проти "Хезболли" триватимуть, попри паузу в атаках на Іран.

Прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу заявив, що Ізраїль підтримує рішення Дональда Трампа про двотижневе припинення ударів по Ірану, однак це перемир’я не поширюється на Ліван, пише Sky News.

У заяві канцелярії прем’єра наголошується, що Ізраїль погоджується на паузу за умови негайного відкриття морських шляхів Іраном і повного припинення атак на США, Ізраїль та країни регіону.

"Двотижневе припинення вогню не поширюється на Ліван", – підкреслив Нетаньягу.

За його словами, Єрусалим також підтримує зусилля Вашингтона, спрямовані на усунення ядерної, ракетної та терористичної загрози з боку Ірану.

Ця позиція суперечить заявам прем’єр-міністра Шехбаза Шаріфа, який раніше стверджував, що пауза в бойових діях охоплює і Ліван.

Ситуація ускладнюється тим, що Ізраїль продовжує конфлікт із підтримуваним Іраном угрупованням "Хезболла", яке базується в Лівані. Наприкінці березня ізраїльська армія оголосила про розширення операції з метою створення так званої "буферної зони" на півдні країни.

За даними Міністерства охорони здоров’я Лівану, з 2 березня внаслідок ізраїльських ударів загинули щонайменше 1530 людей, а понад мільйон стали вимушеними переселенцями.

Таким чином, навіть на тлі дипломатичних зусиль щодо деескалації з Іраном, ризик подальшого загострення на ліванському напрямку залишається високим.

Як повідомляв УНІАН, президент США Дональд Трамп повідомив, що погодився на пропозицію Пакистану припинити атаки на Іран на два тижні.

Натомість Вища рада національної безпеки Ірану стверджує, що США "в своїй несправедливій, незаконній та злочинній війні проти іранського народу зазнав незаперечної, історичної та нищівної поразки". В заяві додається, що "США були змушені прийняти пропозицію Ірану з 10 пунктів".

Згодом влада Ірану оголосила, що Тегеран погодився відкрити Ормузьку протоку на час двотижневого перемир'я зі США, однак є кілька нюансів. Протока працюватиме лише за умови, що атаки на Іран будуть припинені.

