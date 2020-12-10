На параді також буде показано частину ворожої військової техніки, взятої Азербайджанською армією в якості трофеїв.

У Баку сьогодні відбудеться військовий парад, присвячений перемозі Азербайджану у Вітчизняній війні.

У параді, який пройде в столиці країни на площі Азадлиг, візьмуть участь понад 3 тис. азербайджанських військовослужбовців.

Читайте такожАзербайджан вперше назвавши свої втрати у війні в Нагірному КарабасіБуде продемонстровано до 150 одиниць техніки, в тому числі новітня прийнята на озброєння сучасна військова техніка, ракетні та артилерійські установки, системи протиповітряної оборони, а також військові кораблі і катери.

На параді також буде показана частина ворожої військової техніки, взятої Азербайджанською армією в ході Вітчизняної війни в якості трофеїв, передає 1news.az.

За Парадом Перемоги спостерігатимуть президент Азербайджану, Верховний головнокомандувач збройними силами Ільхам Алієв, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, офіційні особи двох країн.

Війна в Нагірному Карабасі: що відомо

Вранці 27 вересня Вірменія та Азербайджан розпочали бойові дії в районі Нагірного Карабаху. Сторони звинуватили одна одну у взаємних обстрілах, в результаті яких є загиблі. У Вірменії та невизнаній республіці Нагірний Карабах оголошено воєнний стан і загальна мобілізація.

Азербайджан ввів воєнний стан з 28 вересня.

Рада Безпеки ООН закликав Вірменію та Азербайджан негайно припинити бойові дії.

У ніч на 10 листопада Вірменія, Азербайджан і Росія підписали угоду про припинення війни в Нагірному Карабасі. За умовами угоди, в зоні конфлікту будуть розміщені російські миротворці.

Пізніше в ЗМІ з'явився повний текст угоди між Азербайджаном, Вірменією і Росією про припинення війни в Нагірному Карабасі.

Нагірний Карабах: історія конфлікту

Нагірно-Карабаська автономна область, що входила до складу Азербайджанської РСР, проголосила незалежність у вересні 1991 року. Азербайджан не визнав автономію НКР. Згідно з адміністративно-територіальним поділом Республіки, територія, яку контролює НКР, є частиною Азербайджану. Міжнародне співтовариство не визнало референдум.

У 1991-1994 роках в районі розгорнулися повномасштабні військові дії. Вірменія підтримала Нагірний Карабах у конфлікті з Азербайджаном. У 1994 році між Вірменією і НКР з одного боку і Азербайджаном з іншого був укладений бішкекський протокол про припинення вогню. Однак біля лінії зіткнення продовжилися збройні конфлікти.

У квітні 2016 року ситуація загострилася, коли Азербайджан і Вірменія звинуватили один одного в порушенні перемир'я. Тоді в результаті стрілянини на кордоні загинули щонайменше кілька десятків людей.

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Автор: УНІАН