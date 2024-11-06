Сполучені Штати Америки можуть переглянути низку своїх програм і зробити несподіване рішення, за словами експерта.

Військово-повітряні сили США можуть розширити "бомбардувальні сили" до 2030-х років, якщо отримає від Northrop Grumman 100 нових стелс-бомбардувальників B-21 Raider, що дасть змогу переглянути винищувальні сили, зазначають експерт Девід Акс.

Зокрема, через останні досягнення в галузі ракет і безпілотників з'являється можливість створення бомбардувальника-невидимки з функцією використання озброєння класу "повітря-повітря", пише The Telegraph.

Повідомляється, що якщо ВПС США переглянуть плани і фінансові можливості, дійшовши висновку, що можуть дозволити собі понад 100 таких бомбардувальників, то додаткові B-21 зможуть перебрати на себе місії "застопорену програму Next-Generation Air Dominance", яка призначалася для створення першого у світі винищувача шостого покоління. Хоча зазначено, що керівництво Військово-повітряних сил ще влітку відмовилося від цієї програми, оскільки дійшло висновку, що кожен винищувач буде вартістю в 300 мільйонів доларів, що втричі дорожче, ніж F-35 Lightning.

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Вимоги до NGAD були обумовлені необхідністю розгортання стелс-винищувачів на просторах західної частини Тихого океану - регіону з невеликою кількістю американських і союзницьких авіабаз. Винищувач шостого покоління мав літати далі і нести більше ракет, ніж нинішні літаки, а також зв'язуватися радіоканалом із новими винищувачами-безпілотниками, керованими штучним інтелектом, які розробляють ВПС.

B-21, як пише експерт, має багато спільного з проєктом винищувача 6 покоління, за винятком надзвукової швидкості та високої маневреності.

"Бомбардувальник здатний долати відстані в тисячі кілометрів, несучи на собі тонни боєприпасів і зв'язуючись захищеною мережею з безпілотниками, які перебувають поблизу", - йдеться в матеріалі. Особливо підкреслюють, що B-21, якщо його озброять ракетами класу "повітря-повітря", може бути не менш небезпечним літаком, ніж винищувачі. На цьому ж наголошував генеральний директор Northrop Grumman Кеті Ворден.

"Якщо ВПС виберуть більше B-21 і взагалі відмовляться від NGAD, любителі авіації з легким подивом виявлять, що перший у світі винищувач шостого покоління насправді... бомбардувальник", - підсумував експерт.

Інші розробки США - що відомо

Раніше УНІАН повідомляв, що США розробляють унікальну систему РЕБ для F-16. У тестуваннях спочатку використовувався один винищувач, але їхня кількість збільшується.

Крім того, у США відбувся перший політ нового дрона Vanguard. Повідомляється, що подібні БПЛА зі штучним інтелектом повинні будуть працювати разом із пілотованими винищувачами.

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