Конгресмен Джексон вважає, що особистий лікар президента, а також члени сім'ї намагаються приховати погіршення когнітивного здоров'я Байдена.

На початку цього року в резиденцію штаб-квартири уряду США приїжджав провідний невролог із Медичного центру Волтера Ріда.

Про це повідомляє видання The New York Post, посилаючись на секретні журнали відвідувань. Згідно з документами, фахівець Кевін Каннард зустрічався з особистим лікарем президента США Джо Байдена. Згідно з документами, на зустрічі також був кардіолог.

Каннард є досвідченим експертом з хвороби Паркінсона. За даними LinkedIn, з 2012 року він працює "неврологом у медичному підрозділі Білого дому". Його свіжа наукова стаття присвячена "раннім стадіям" Паркінсона.

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Оскільки за здоров'я Байдена відповідає особистий лікар Кевін О'Коннор, імовірно, що на зустрічі йшлося про президента, прокоментував конгресмен Ронні Джексон.

О'Коннор є офіційним лікарем Байдена з січня 2021 року і вони перебувають у щоденному контакті. Щорічний медогляд у лютому, за словами О'Коннора, виключив хворобу Паркінсона.

Конгресмен Джексон вважає, що особистий лікар президента, а також члени сім'ї намагаються приховати погіршення когнітивного здоров'я Байдена.

Доктор Роб Говард, професор геріатричної психіатрії в Університетському коледжі Лондона, висловив думку, що у Байдена багато симптомів, які вказують на хворобу Паркінсона. Говард зазначив, що "коливання функції уваги, його міміка і хода" мають ознаки того, що зі здоров'ям Байдена не все гаразд.

Дебати Байдена і Трампа

Про проблеми зі здоров'ям у Байдена заговорили після його провальних дебатів із Трампом, які відбулися 27 червня. Під час дебатів Байден був неуважним, неактивним. Як написали на ранок після дебатів американські ЗМІ, Байден "заїкався" і виглядав не таким енергійним, як його опонент.

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