Легкі удари не вражають таких жорстких лідерів, як Путін, чого не скажеш про його поплічників на Заході.

Це було "в дусі" промови президента Рональда Рейгана за 1983 рік, під час якої він назвав СРСР "імперією зла". Під час інтерв'ю теперішнього президента США запитали, чи вважає він лідера Росії Володимира Путіна вбивцею. І Джо Байден відповів ствердно, зважаючи на агресивну російську зовнішню політику й дедалі жорстокішу внутрішню поведінку Кремля.

Читайте такожБайден заявив, що вважає Путіна вбивцею (відео)Таким чином, чинний президент США зайняв позицію, досить близьку до свого попередника. Як пише Frankfurter Allgemeine Zeitung, Байден не приховує, в чому саме він звинувачує Путіна. А злочинів чимало: війна на сході України, знищення пасажирського рейсу MH17, бомбардування лікарень у Сирії, репресії й фізична розправа над російською опозицією. Тож цілком очевидно, що Байден не намагається потоваришувати з російським правителем.

Саме тому Путін особисто схвалив заходи, метою яких було допомогти Дональду Трампу на президентських виборах. Звіт розвідки США не лишає сумнівів, що ці дії справді відбулися.

"Путін був так сильно зацікавлений у переобранні Трампа, тому що його перший термін на посаді вирізнявся "важливими" елементами з російської (і китайської) точки зору. Американська політика потопала в хаосі, відносини Вашингтона з союзниками похитнулися. Все це продовжилося б і під час другого терміну Трампа", - йдеться в статті.

З іншого боку, Байден хоче зупинити занепад Заходу. А це також означає виступити проти ворогів. Таких лідерів, як Путін, не вражають легкі удари. Але про його західних поплічників цього не скажеш.

Що сказав Байден про Путіна

У великому інтерв'ю для ABC News Байден заявив, що вважає Путіна вбивцею.

Президент США зазначив, що Путін заплатить за свої злочини, зокрема йшлося про масштабні зусилля Росії очорнити репутацію Байдена напередодні президентських виборів. Він додав, що вже попереджав російського президента про це під час телефонної розмови наприкінці січня.

Після слів Байдена про "Путіна-вбивцю" Росія відкликає на консультації свого посла з Вашингтона. У Москві також звинуватили США у тому, що відносини між країнами у жалюгідному стані.

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Переклад: Лесь Димань