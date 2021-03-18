Джен Псакі стверджує, що РФ не уникне відповідальності за свої вчинки.

Адміністрація президента США Джо Байдена буде прямолінійно діяти у відносинах із Російською Федерацією.

Про це заявила прес-секретар Білого дому Джен Псакі, повідомляє ТСН.

Псакі стверджує, що РФ не уникне відповідальності за свої вчинки.

"Наша адміністрація застосовуватиме інший підхід щодо наших відносин з РФ, ніж попередня адміністрація. Як сказав президент, безумовно, Росія буде притягнута до відповідальності за свої дії. Найближчим часом ми розповімо про це докладніше", - пояснила вона.

Також Псакі додала, що США будуть "прямолінійними" з РФ у питаннях, які викликають занепокоєння.

Що сказав Байден про Путіна

У великому інтерв'ю для ABC News Байден заявив, що вважає Путіна вбивцею.

Президент США зазначив, що Путін заплатить за свої злочини, зокрема йшлося про масштабні зусилля Росії очорнити репутацію Байдена напередодні президентських виборів. Він додав, що вже попереджав російського президента про це під час телефонної розмови наприкінці січня.

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Автор: Олег Давигора