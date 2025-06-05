За словами Байдена, будь-які припущення Трампа щодо його недієздатності під час перебування на посаді, є неправдивими.

Колишній президент США Джо Байден відповів на заяву американського лідера Дональда Трампа про розслідування його президентських дій та використання автопена (пристрій, який використовується для автоматичного підпису - УНІАН), в якому йшлося про те, що співробітники Байдена, можливо, приховували його "когнітивний спад". Про це пише Axios.

"Дозвольте мені чітко заявити: я приймав рішення під час свого президентства. Я приймав рішення про помилування, виконавчі накази, законодавство та прокламації. Будь-які припущення про те, що я цього не робив, є смішними і неправдивими", - наголосив експрезидент США.

За його словами, такі звинувачення є відволікаючим маневром Трампа і республіканців у Конгресі, які працюють над "просуванням згубного законодавства, яке скоротить такі важливі програми, як Medicaid, і підвищить витрати американських сімей, а все це для того, щоб оплатити податкові пільги для надзвичайно багатих людей і великих корпорацій".

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Що цьому передувало

В Axios нагадали, що раніше Трамп доручив раднику президента, за погодженням з генеральним прокурором Пем Бонді та іншими посадовцями, розслідувати, "чи певні особи змовилися з метою введення громадськості в оману щодо психічного стану Байдена та неконституційного здійснення повноважень і обов'язків президента".

Зокрема розслідування полягає у використанні Байденом авторучки, про що Трамп висловив своє занепокоєння минулого місяця.

"Розслідування "чи змовилися певні особи з метою введення громадськості в оману щодо психічного стану Байдена та неконституційного здійснення повноважень і обов'язків президента" відбувається на тлі погроз республіканців у Палаті представників викликати до суду помічників Байдена з приводу психічної придатності колишнього президента", - додали в Axios.

Зокрема Трамп запевняє, що 82-річний Байден впродовж багатьох років "страждав від серйозного когнітивного порушення". За словами президента США, в останні місяці терміну Байдена стало "все більш очевидним", що помічники його попередника нібито "зловживали повноваженнями президента, використовуючи авторучку, щоб приховати когнітивне порушення Байдена і утвердити ... владу".

"Попри когнітивні порушення Байдена, [його] Білий дім видав понад 1200 президентських документів, призначив 235 суддів до федеральних судів і видав більше помилувань і пом'якшень покарань, ніж будь-яка адміністрація в історії США", - йдеться в повідомленні Білого дому Трампа про цей наказ.

Таке розслідування буде включати "політичні документи, для яких використовувався авторучка, включаючи помилування, виконавчі накази, президентські меморандуми або інші президентські політичні рішення", а також "хто дав вказівку про нанесення підпису президента".

Трамп і Байден - останні новини

Як писав УНІАН, президент США Дональд Трамп поширив теорію змови про "страту" Джо Байдена. Зокрема він поширив допис анонімного користувача, який стверджував, що Байдена "стратили" ще у 2020 році й замінили на клона або робота. Такий репост Білий дім поки що не прокоментував.

Також Трамп та його оточення посилили критику президента, натякаючи на "приховування діагнозу" та ставлячи під сумнів його психічний стан. Водночас Байден заявив, що почувається добре та не втрачає почуття гумору, коментуючи спекуляції про свою дієздатність.

Також президент США заявляв, що не співчуває Байдену через діагностований рак. Зокрема він назвав колишнього американського президента "дещо порочною людиною".

"Якщо вам шкода його, не жалійте, тому що він порочний. Те, що він зробив зі своїм політичним опонентом, і всі люди, яким він заподіяв біль... Байден заподіяв біль багатьом людям, тож мені його не шкода", - сказав Трамп.

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