У промові він не зачіпав нинішню президентську адміністрацію або будь-які політичні новини.

Колишній президент США Джо Байден уперше з'явився на публіці та виступив із промовою після того, як його прессекретар повідомив раніше цього місяця, що в нього діагностували рак простати. Як пише NBC News, Байден виступив на заході на честь Дня пам'яті в Меморіальному парку ветеранів у Нью-Каслі, штат Делавер.

Байден не зачіпав нинішню президентську адміністрацію або будь-які політичні новини, але наголосив на необхідності єдності в армії, незважаючи на національні політичні розбіжності.

"Наша політика стала такою роздробленою і такою запеклою. Усі ці роки я цим займався і не думав, що ми дійдемо до цього моменту, але ми дійшли", - сказав Байден.

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"Наші солдати не носять форму, на якій написано "Я демократ" або "Я республіканець. На ній написано "Я американець", - додав він.

Він також розповів про свого покійного сина Бо Байдена, який помер від раку мозку 2015 року, і який служив у Національній гвардії армії Делавера і був відправлений до Іраку.

"Найбільш гордим днем у його житті було надягання цієї форми. Це не жарт, це не перебільшення, це реальність", - сказав Байден.

Це була друга публічна поява колишнього президента після публічного оприлюднення його діагнозу. Минулого тижня Байден був присутній на випускному свого онука в середній школі в Коннектикуті.

Діагноз Байдена - що відомо

Як повідомляв раніше УНІАН, у Джо Байдена виявили рак простати. Як зазначив прессекретар колишнього американського лідера, діагноз поставили після того, як лікарі знайшли невеликий вузол, що потребував подальшої оцінки. Зазначалося, що експрезидент і його сім'я розглядають варіанти лікування.

Лікарі розповіли, що діагностований у Байдена рак простати 4 стадії вже поширився на кістки, і додали, що це - найнебезпечніша стадія захворювання, яка вважається невиліковною. Утім, провідні фахівці в галузі онкології зазначили, що сучасна медицина дає змогу пацієнтам із таким діагнозом жити роками, а не місяцями, як було ще недавно.

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