Всі 50 штатів США та округ Колумбія знаходяться в стані готовності до можливих протестів напередодні інавгурації Джо Байдена в середу.
Про це повідомляє ВВС.
Читайте такожСтало відомо, якими будуть перші укази Байдена
Як повідомляється, війська Національної гвардії США були в масовому порядку відправлені до Вашингтона, округ Колумбія, щоб запобігти повторенню заворушень.
Очікується, що більша частина Вашингтона буде заблокована перед інавгурацією в середу, тисячі бійців Нацгвардії патрулюватимуть місто.
А в штаті Мічиган звели майже двометровий паркан навколо столиці - міста Лансінга.
"Ми готові до гіршого, але як і раніше сподіваємося, що ті, хто вирішить провести демонстрацію в нашій столиці, зроблять це мирно",- заявив директор поліції штату Джо Гаспер. За його словами, в будівлі буде посилено поліцейське патрулювання як мінімум до середини лютого.
Інавгурація Байдена: новини за темою
- Том Хенкс вестиме шоу інавгурації Байдена: стали відомі подробиці
- ФБР попередило про загрозу насильства перед інавгурацією Байдена
- Перед інавгурацією Байдена до Вашингтона перекинуть 25 тисяч військових Нацгвардії
- Байден висунув Нуланд на посаду заступника держсекретаря
- Трамп покине Вашингтон вранці в день інавгурації Байдена-ЗМІ
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram