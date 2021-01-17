Інавгурація Джо Байдена відбудеться у середу, 20 січня.

Всі 50 штатів США та округ Колумбія знаходяться в стані готовності до можливих протестів напередодні інавгурації Джо Байдена в середу.

Про це повідомляє ВВС.

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Як повідомляється, війська Національної гвардії США були в масовому порядку відправлені до Вашингтона, округ Колумбія, щоб запобігти повторенню заворушень.

Очікується, що більша частина Вашингтона буде заблокована перед інавгурацією в середу, тисячі бійців Нацгвардії патрулюватимуть місто.

А в штаті Мічиган звели майже двометровий паркан навколо столиці - міста Лансінга.

"Ми готові до гіршого, але як і раніше сподіваємося, що ті, хто вирішить провести демонстрацію в нашій столиці, зроблять це мирно",- заявив директор поліції штату Джо Гаспер. За його словами, в будівлі буде посилено поліцейське патрулювання як мінімум до середини лютого.

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Переклад: Катерина Лиманська