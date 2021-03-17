У великому інтерв'ю для ABC News Байден заявив, що вважає Путіна вбивцею.

Посол Росії в США Анатолій Антонов запрошений до Москви на консультації.

Таку заяву зробила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова.

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"Посол Росії у Вашингтоні А.І. Антонов запрошений до Москви на консультації, що проводяться з метою проаналізувати, що робити і куди рухатися в контексті відносин з США. Нова американська адміністрація перебуває при владі майже два місяці, не за горами символічний рубіж в 100 днів, і це слушний привід постаратися оцінити, що у команди Дж.Байдена виходить, а що не дуже», - йдеться в заяві Захарової.

Вона також поклала на Вашингтон відповідальність за жалюгідний стан російсько-американських відносин.

Заява про виклик посла послідувала одразу після того, як президент США Джо Байден виступив з різкою критикою президента РФ Путіна.

Що сказав Байден про Путіна

У великому інтерв'ю для ABC News Байден заявив, що вважає Путіна вбивцею.

Президент США зазначив, що Путін заплатить за свої злочини, зокрема йшлося про масштабні зусилля Росії очорнити репутацію Байдена напередодні президентських виборів. Він додав, що вже попереджав російського президента про це під час телефонної розмови наприкінці січня.

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Автор: Дмитро Захаров