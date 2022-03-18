Переговори Джо Байдена та Сі Цзіньпіна заплановані на 15:00 за київським часом. Орієнтовно вони триватимуть дві години.

Президент США Джо Байден 18 березня матиме телефонну розмову з китайським лідером Сі Цзіньпіном.

Про це оголосив Білий дім у той час, як Сполучені Штати тиснуть на Китай, щоб він не надав Росії підтримки в її вторгненні в Україну, повідомляє Радіо Свобода.

"Президент Байден завтра розмовлятиме з президентом Сі і дасть зрозуміти, що Китай нестиме відповідальність за будь-які дії на підтримку агресії Росії, і ми, без вагань, змусимо заплатити ціну", – сказав держсекретар США Ентоні Блінкен.

Джо Байден і Сі Цзіньпін також обговорять економічну конкуренцію між двома країнами, повідомила раніше речниця Білого дому Джен Псакі.

Переговори Байдена та Цзіньпіна заплановані на 15:00 за київським часом. Орієнтовно вони триватимуть близько двох годин.

"За повідомленням Білого дому, сьогоднішні переговори Байдена та Сі Цзіньпіна пройдуть о 09:00 за вашингтонським часом (15:00 за Києвом - ред.)", - написав у Twitter кореспондент Bloomberg News Джош Вінгров.

Розмову було заплановано після зустрічі в Римі 14 березня між радником Білого дому з національної безпеки Джейком Салліваном і старшим радником із зовнішньої політики Китаю Яном Цзечі.

Під час зустрічі Салліван висловив занепокоєння щодо об’єднання Китаю й Росії. Високопоставлений чиновник адміністрації Байдена сказав, що Салліван був прямим із Яном щодо "можливих наслідків" для Китаю, якщо він надасть підтримку Росії.

Як повідомляв УНІАН, раніше в США заявили, що Китай зіткнеться з "наслідками", якщо допоможе Росії у війні проти України. "Якщо вони нададуть військову чи іншу допомогу, яка, зрозуміло, піде в розріз із санкціями, або підтримають військові зусилля, це матиме значні наслідки", - сказала Джен Псакі.

Раніше видання Financial Times повідомило, Китай вже "сигналізував" Москві про надання Росії на прохання Путіна фінансової та військової допомоги у зв'язку з війною проти України і введеними санкціями. Невідомо тільки, чи збирається Китай підтримувати агресію Росії в майбутньому і чи почав вже надсилати запитану Кремлем допомогу.

Про запит РФ до Китаю про допомогу стало відомо 13 березня. Однак в Москві і в Пекіні це заперечувати.

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