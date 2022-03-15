Якщо Пекін допоможе Москві - це означатиме вступ країни в проксі-війну з США і НАТО.

Перед вторгненням РФ в Україну президент країни Володимир Путін зустрівся з главою Китаю Сі Цзіньпіном у Пекіні. В результаті дві країни оголосили про партнерство без обмежень.

Однак, чи дійсно немає обмежень для китайсько-російського партнерства, стане ясно в найближчі дні після повідомлень про те, що Москва звернулася до Пекіна з проханням про військову допомогу, пише видання Financial Times.

Якщо Сі задовольнить це прохання, Китай фактично вступить в проксі-війну з США і країнами НАТО, що підтримують Україну. Це рішення може означати кінець глобалізованої економічної системи, що сприяла надзвичайному підйому Китаю за останні 40 років.

Коротка переможна війна РФ проти України влаштувала б Китай. "Замість цього Росія загрузла. Західний альянс був відновлений, і США і їх союзники оприлюднили новий арсенал економічних санкцій, які будуть виглядати дуже загрозливими в Пекіні", – зазначає видання, додаючи, що Китай не самодостатній ні енергією, ні продовольством.

Як повідомляв УНІАН, 12 березня американський фінансист і засновник фонду "Відродження" Джордж Сорос у своїй статті, яку опублікувало видання Project Syndicate, зазначив, що перед вторгненням президент РФ Володимир Путін і голова Китаю Сі Цзіньпін оприлюднили великий документ, в якому оголошувалося про тісне партнерство між двома країнами. "Я був здивований, що Сі явно дає Путіну карт-бланш на вторгнення і розв'язання війни проти України", - зазначив Сорос.