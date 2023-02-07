При цьому джерела видання підкреслили, що візит не є остаточно погодженим, поки Білий дім не оголосить про нього.

Президент США Джо Байден здійснить візит у Польщу й приурочить його річниці вторгнення РФ в Україну.

Як повідомило видання NBC News із посиланням на поінформовані джерела, наразі планується, що Байден відвідає Польщу наприкінці лютого. При цьому джерела видання підкреслили, що візит не є остаточно погодженим, поки Білий дім не оголосить про нього, тому плани можуть змінитися.

Також поки невідомо, чи Байден відвідає інші країни Європи після ймовірного візиту в Польщу.

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При цьому керівник управління міжнародної політики канцелярії президента Польщі Мартін Пшидач підтвердив, що президент США Джо Байден незабаром приїде до Польщі.

Ймовірна зустріч Зеленського і Байдена у Польщі

1 лютого польські ЗМІ оприлюднили інформацію про те, що президент США Джо Байден може зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським у Польщі. І що в даний час сторони розглядають такий формат перемовин.

Коментуючи ймовірну зустріч з Байденом, Зеленський зазначив, що його поки що не запрошували до Польщі.

4 лютого у МЗС Польщі підтвердили, що президент США Джо Байден має намір відвідати країну найближчим часом.

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