Речник Держдепу США заявив, що вже цілком очевидно, що Китай воліє залишатися на боці Росії.

На четвертому місяці повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України Китай продовжує стояти на боці РФ.

Про це заявив представник Державного департаменту США Нед Прайс.

За словами Прайса, вже цілком очевидно, що Китай воліє залишатися на боці Росії.

"Китай продовжує повторювати російську пропаганду, що дуже тривожно ... попри те, що ми чуємо від Китаю про його позицію уявного нейтралітету, він все ж зробив свій вибір", — сказав він.

Спікер Держдепу згадав телефонну розмову Сі Цзіньпіна і президента країни-агресора Володимира Путіна, що відбулася напередодні.

"Позиція заявленого нейтралітету з боку КНР є не більше ніж порожньою заявою", - резюмував він.

Війна в Україні та позиція Китаю:

21 квітня 2022 року США пригрозили Китаю масштабними санкціями та експортним контролем. У Вашингтоні побачили ознаки того, що народно-визвольна армія Китаю підтримує Збройні Сили Російської Федерації.

30 квітня 2022 року Київ запропонував Пекіну виступити одним з гарантів безпеки.

24 травня Китай і Росія провели свої перші з початку повномасштабної війни в Україні спільні військові навчання. Японія і Південна Корея були змушені підняти винищувачі.

12 червня 2022 року в Китаї назвали "винного" у війні Росії проти України та відповіли, чи давали Москві зброю.

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