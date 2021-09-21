США готові застосувати силу тоді, коли буде необхідно, але не усі проблеми можна вирішити за допомогою застосування зброї.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден наголошує, що США продовжать захищати союзників, але військова сила буде "останнім засобом".

Як передає кореспондент УНІАН, про це Байден заявив під час виступу на загальних дебатах в рамках Генеральної асамблеї ООН.

"Можете не сумніватися: Сполучені Штати продовжать захищати себе, наших союзників і наші інтереси у разі нападу, в тому числі проти терористичних загроз, оскільки ми підготовлені застосувати силу тоді, коли це буде необхідно, але для того, аби захистити наші життєво важливі національні інтереси, в тому числі проти поточних і неминучих загроз", - наголосив Байден і додав, що ця місія має бути "чіткою і досяжною", і здійснюватися з врахуванням згоди американського народу і, коли можливо, у партнерстві з союзниками.

"Військова сила США має бути нашим останнім засобом, а не нашим першим, і не має використовуватися як відповідь для кожної проблеми, яку ми бачимо в усьому світі", - наголосив Байден.

Читайте такожЄСПЛ визнав причетність Росії до вбивства ЛитвиненкаПри цьому, на його переконання, сьогодні багато найбільших проблем не можна розв'язати за допомогою сили зброї.

"Бомби і кулі не можуть захистити проти COVID-19 або його майбутніх варіантів. Для боротьби з цією пандемією нам потрібні колективне поєднання науки і політичної волі. Ми повинні діяти зараз, щоби робити щеплення якомога швидше і розширювати доступ до кисню (апаратів штучного дихання - УНІАН), тестів і лікування з метою збереження життів в усьому світі", - наголосив Байден.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Нью-Йорку відкрилася 76-ї сесія Генасамблеї ООН, яка присвячена питанням протидії пандемії COVID-19, а також збереження довкілля.

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Автор: Віталій Саєнко